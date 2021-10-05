توتر غير مسبوق.. فرنسا تهدد بريطانيا بقطع إمدادات الطاقة

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يقطع إمدادات الطاقة في بريطانيا، بسبب فشل بريطانيا في توفير تراخيص صيد كافية للصيادين الفرنسيين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال كليمان بون، وهو حليف مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن الإجراء في غضون أيام وإن المناقشات جارية بالفعل.

كانت فرنسا تضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد بريطانيا بسبب مخاوفها من أن حكومة بوريس جونسون تتصرف بشكل ينتهك التزاماتها بشأن الوصول إلى مياه قناة جيرسي.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت حكومة بريطانيا ثلث القوارب الفرنسية التي تقدمت بصيد الأسماك. وقدمت حكومة المملكة المتحدة تصاريح لـ 12 فقط من أصل 47 سفينة فرنسية لمياهها الساحلية.

وقالت الحكومة البريطانية، إن السفن التي تم رفضها فشلت في تقديم دليل على أنها تعمل في المياه ذات الصلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بون القول إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراء خلال الأيام القليلة المقبلة لزيادة الضغط على بريطانيا، التي تستورد الطاقة أساسا من فرنسا.

ويشار إلى أن أي عرقلة لتدفق الكهرباء من شأنه تهديد شبكة الطاقة البريطانية التي تواجه ضغطا بالفعل.

يذكر أن قضية حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظهرت مجددا كمحور خلاف في العلاقات الصعبة بين لندن وباريس الأسبوع الماضي، عندما منحت بريطانيا عددا ضئيلا من رخص الصيد التي كانت تتوقعها السلطات الفرنسية.

وقالت بريطانيا إن الصيادين لم يظهروا ما يثبت أنه سبق لهم العمل في المياه البريطانية، وعلقت فرنسا بأن بريطانيا تنتهك اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.