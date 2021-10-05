عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟ .. الإفتاء تجيب

هل يلزم الوقوف عند
هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤالا يقول: ما حكم الجلوس في تكبيرة الإحرام لكبر السن والعجز عن الوقوف؟

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام ؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا كان الشخص قادراً على القيام أول الصلاة فعليه ذلك، كونها أحد أركان الصلاة، لافتاً إلى أن الأمر مرهوناً بالاستطاعة.    

وتابع خلال البث المباشر، إذا كان الشخص ابتداءاً لا يستطيع أن يحرم في القيام لمرض ومشقة الركن عليه وأحرم جالساً فليس على المريض حرج، مستطردا :" لكن الميسور لا يسقط بالمعسور أى أن ترك القيام بالركعات لوجود مشكلات مرضية وخلافه لا يعنى ترك الأركان التي أستطيع الإتيان بها".

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «عند صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟»، أن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام.

واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق ومرتكب الكبيرة .. أزهري يجيب

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات .. أزهري يجيب

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام تقديم النية على تكبيرة الإحرام حكم الجهر بالنية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام حكم تكبيرة الإحرام

ترشيحاتنا

عبر القناة بذراع واحدة|المجند إسماعيل جاب الله: فتحنا الثغرات بالساتر الترابي تحت القصف

تزامنا مع إجازة 6 أكتوبر ..5 حالات يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل

مصدر بـ حماس: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

شاكر يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

فيديو

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص خلال أيام

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ