بعد أزمة ابتهال النقشبندي .. مروان بابلو في مرمى الهجوم والدفاع

تصدر اسم الرابر مروان بابلو مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد أزمة حفلته الأخيرة وقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع التعامل معه.

ونرصد في التقرير التالي، تفاصيل الأزمة وردود الفعل عليها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة حينما، أثار مطرب راب فلسطينى حالة من الجدل بعد تغيره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى ما دفع البعض لاتهامه بالإلحاد وذلك خلال حفل مروان بابلو.

وتسبب تغيير مروان لكلمات الابتهال في حالة من التذمر والغضب بين الجمهور واتهمه البعض بالإلحاد.



اعتذار مروان بابلو

بعد الأزمة بيوم خرج مروان بابلو ، عبر حسابه على انستجرام وقال: وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية.



تدخل نقابة المهن الموسيقية

قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤديّ الراب خاصة وإنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين، كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

هجوم على مروان بابلو

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما حدث في حفل المؤدي مروان بابلو وتناول ابتهالا دينيا للنقشبندي بشكل به ابتذال وإفراغ الابتهال من محتواه الأخلاقي ، واستخدام ألفاظ خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نحتاج إلى عملية ردع لمواجهة الخروج عن تقاليدنا والعادات الحميدة ".

كما استنكر الشيخ محمود التهامي ما حدث من قبل مروان بابلو مغني الراب والذي حدث من تحريف لأنشودة الشيخ سيد النقشبندي " مولاي إني ببابك"، قائلًا انتظروا ما هو أسوأ من انحطاط في الأخلاق والقيم .

وقال التهامي في تصريحات لـ صدى البلد: حذرنا مرارًا وتكرارا ومنذ سنوات من الانحطاط الثقافي ومن أغاني المهرجانات التي تسيء للذوق المصري وتدمر الثقافة المصرية.

وناشد التهامي جموع المصريين لعدم الانسياق لهذه الثقافات التي وصفها بالهدامة ولا تليق بشعبنا المصري العظيم.

وأعرب التهامي عن غضبه الشديد لحدوث مثل هذه الأمور، ووصولنا لهذا المستوى من البجاحة التي لا تليق.

كما علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة حفلة مغني الراب مروان بابلو، قائلا: إحنا محتاجين نحط النقط فوق الحروف، مغني الراب يغني زي ما هو عايز، لكنه تجاوز ما استقر عليه الجميع، و أخطأ في حق الناس.

وأكمل “الباز” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،: رفضنا لتلك التجاوزات ليس دليل على افكارنا السلفية، ونحن لا نمس بحرية الإبداع ولكن يجب أن ندرك الخطأ من الصواب.

واستطرد: “إحنا مبنكفرش حد ومنقدرش نعمل دا..بس في مساحة لا يمكن لحرية الإبداع المساس بها”.



دفاع عن مروان بابلو

دافع المنتج محمد العدل عن مروان بابلو عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وكتبت محمد العدل:" اغنية لها مؤلف وملحن ليست نصا مقدسا عايزين نص فى القانون جديد ازدراء ابتهالات ".

وأضاف محمد العدل :" مولاى انى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوى ارحموا نفسكم وارحمونا".

وتابع محمد العدل :"ملحوظة : مروان ماقالش حاجة .. ده صاحبه اللى قال له مروان انى ببابك.. ماقالوش مولاى... قال مروان ".



اعتذر المطرب الفلسطيني

وجه مطرب الراب الفلسطيني “شبجديد” الشكر لجمهور حفلة مروان بابلو وقدم اعتذاره عما بدر منه من تصرفات غير لائقة في الحفلة وسوء التفاهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وكتب معلقا: "أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة، ثانيا أنا بعتذر عن سوء التفاهم اللي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان، واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها ولو إني كنت أعرف إنو الاشي هلقد حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع مني، بتمنى إنكم ما تزعلوا مني نيتي كانت صافية والله ولي التوفيق".