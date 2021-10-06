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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد العودة للسوشيال ميديا.. آخر أعمال مي عز الدين الفنية

مى عز الدين
مى عز الدين

تصدرت الفنان  مى عز الدين ، مؤشرات البحث على محرك جوجل، بعد ظهورها لمتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، بعد فترة كبيرة من اعتزالها للسوشيال ميديا . 

وظهرت مى عز الدين ، بإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ. 

استطاعت الفنانة مى عز الدين ان تخطف الأنظار إليها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وياتى هذا العمل بمثابة رد اعتبار لـ مى عز الدين التى لم تحقق نجاحا كبيرا فى أعمالها الاخيرة خاصة مع ابتعادها عن السينما.

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بعد إعتزالها السوشيال ميديا.. مى عز الدين تبهر متابعهيا بأحدث ظهور لها

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مي عز الدين تعود لجمهورها على السوشيال ميديا بصورة جديدة

آخر أعمال مي عز الدين 

تألقت مى عز الدين فى العمل نظرا لكونه من الاعمال التى كتبت بشكل جيد فضلا عن عرضها خارج السباق الرمضانى وهو ما أتاح فرصة لمشاهدتها بشكل مختلف كما استطاعت مى عز الدين أن تستعيد جزءا كبيرا من بريقها من خلال شخصية مثيرة للجدل ابدعت فى تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

 

مى عز الدين وتعاونها مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج إبراهيم فخر 

قال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائفا من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.

بينما أكد إبراهيم فخر أنه كان قلقا بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسى للدراما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاحا كبيرا وصنع موسما خاصا، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، وأن شركة سينرجى تبذل مجهودا كبيرا فى صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.

وقال مخرج مسلسل "خيط حرير" إبراهيم فخر، إن النجمة مى عز الدين ليست ممثلة شاطرة فقط، لكنها ملتزمة، معلقا: "الالتزام والجدية أكتر حاجة مخليانى متمسك بالشغل مع مى عز الدين"، مشيرا إلى أن مى أحبت الشخصية لذلك قدمتها بشكل مبدع، وأكد أن الحالة العامة للمسلسل مثل لعبة الشطرنج لعبة مؤثرة للغاية لكن اللاعبين يلعبون ببطء وتفكير عميق.
 

أبطال مسلسل خيط حرير 

مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام. 

 

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