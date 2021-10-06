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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرب الاستنزاف .. الطريق إلى نصر أكتوبر.. فيديو

حرب الإستنزاف
حرب الإستنزاف

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، تقريرا بعنوان:" حرب الاستنزاف .. الطريق إلى نصر أكتوبر".

ووفقا للتقرير، خسارة مصر العسكرية فى الخامس من يونيو عام 1967 جعلت العدو الإسرائيلي يعتقد لأيام أن الحرب انتهت وحسمت لصالحه، ولكن التاريخ أكد على أن إسرائيل لم تربح سوا معركة فى الحرب السنوات الست، فلم يكن يتخيل العدو أن الجيش المصرى يستطيع أن يعيد توازنه فى أقل من شهر ويبدأ المقاومة فى تحرير الأرض.

ورغم الخسائر التي نالها الجيش المصرى فى يونيو، جاء الرد سريعا فى مطلع يوليو بمعركة رأس العش، التي أعتبرت باكورة المعارك الصغيرة فى حرب الاستنزاف، وأمتدت حتي  الرابع من يوليو فى جنوب بورسعيد ، عندما قامت مجموعة من ضباط وجنود رجال الصاعقة على مدى أربعة أيام بصد هجوم العدو المدرع بدبابات منعته القوات المصرية، وكبدته خسائر فادحة فى المعدات والأرواح، إضافة إلى رفح معنويات القوات المسلحة من خلالها.

وسرعان مابدأت معركة الرابع عشر والخامس عشر من يوليو ونجحت طائراتنا فى تأمين منطقة قناة السويس، ما أعاد الثقة للطيارين المصريين، وأتاح للتشكيلات  البرية إستنئناف مهامها فى إعداد وتجهيز ودعم منطقة القناة، حيث فتحت معركة رأس العش شهية خير أجناد الأرض فقاموا بضربة أقوي.


و مرت جهود نجاح القوات البحرية المصرية، مع تدمير أكبر مدمرة للعدو الإسرائيلي فى عملية إيلات، وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة تكليف رجال الصاعقة بعبور قناة السويس وخطف أسير إسرائيلي، وبالفعل تم تنفيذ العملية فى ليلة الحادي والعشرين من إبريل عام 1969 فى نطاق الجيش الثالث الميداني.


ورغم تحصين العدو بنقطة قوية تضم سرتين مظلات ودبابات، إلا أن القوي المصرية بقيادة الملازم أول عبده أحمد عرفة نجحت فى إقتحام الكمين وقتل جميع أفراده، ولم تهدأ الأمور كثيرا حتي جاءات معركة شدوان التي أمتدت من الـ22 إلى الـ26  يناير عام 1970، ووقعت المعركة على جزيرة شدوان بمدخل السويس.


وبدأت المعركة بقصف جوي من العدو على الجزيرة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وبدأ العدو فى الإنسحاب من الجزيرة من هول مالاقاه من رجال الصاعقة مع تكبيل العدو الإسرائيلي 30 قتيلا.

حرب الاستنزاف الطريق إلى نصر أكتوبر العدو الاسرائيلي معركة رأس العش بورسعيد ه خسائر فادحة

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