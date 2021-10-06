حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت..تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

رصدت كاميرات المراقبة طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات، اختفى فجأة فى ظروف غامضة، و على أثر اختفائه توجه والده لأصحاب المحلات المجاورة لمنزله، وبدأ فى تفريغ كاميرات المراقبة حتى لاحظ أن ابنه يستقل توك توك بصحبة سائق ، تظهر عليه علامات الهدوء والسكينة ، وظل والده يتتبع الكاميرات حتى تبين فى أحد الكاميرات وجه سائق التوك توك ، والذي حاول الاعتداء على الطفل فهد المعروف إعلاميًا بـ "طفل بشتيل" جنسيًا.

ويذكر أن المتهم استدرج الطفل أثناء توجهه لشراء الخبز، وعرض عليه توصيله، لوجود علاقة تعارف سابقة بينهما، لكون شقيقة المتهم تقيم بجوار أسرة الطفل، و عرض المتهم على الطفل الصعود لغرفة خاصة به، للحصول على متعلقاته، وفور صعوده حاول الاعتداء عليه جنسيا، إلا أن الطفل قاومه، مما دفع المتهم لخنقه وإغلاق الغرفة والهرب.

و أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم بقتل الطفل فهد المعروف إعلاميا بـ"طفل بشتيل" إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، بخطف الطفل ومحاولة الاعتداء عليه جنسيًا، وقتله.

و بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف كيفية استدراجه الضحية لغرفته، وخنقه بعد محاولته الاعتداء عليه جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التحرش بالأطفال

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.



ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".



وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".





عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

عقوبة هتك عرض الأطفال

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.