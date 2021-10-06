قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

يصطدم الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن إطار مباريات ربع نهائي بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة بمدينة جدة السعودية في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك وبرشلونة فى تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .



ويدخل الفريقان اللقاء بهدف الفوز طمعًا في الوصول للأدوار المقبلة من البطولة المونديالية وتقام مباريات البطولة على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية.



ويمتلك برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017، 2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010.



وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.



وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وعمر الوكيل "بكار" ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن "دودو" ويحيى الدرع وعلي هشام نصر وحسن وليد قداح ومحمد علاء "لوكا" ومحمد بسيوني "مودي" وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وخالد وليد.



ويشارك في البطولة أندية "برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي وماجدبورج الألماني وسيدني يونفرسيتي الأسترالي وبينيروس البرازيلي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي والدحيل القطري والوحدة والنور السعوديين بجانب الزمالك المصري.



