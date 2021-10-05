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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزمالك وبرشلونة.. اتحاد اليد يكشف تفاصيل استعدادات الفريق الأبيض للمباراة في كأس العالم للأندية

كشف الكابتن عاصم السعدني عضو اللجنة المكلفة لاتحاد كرة اليد، تفاصيل مشاركة نادي الزمالك في كاس العالم للأندية بجدة.

أكد عاصم السعدني، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزمالك يلقى فريق نادي برشلونة الاسباني في دور الثمانية غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن البطولة يشارك فيها ١٠ فرق من بينهم نادي الزمالك.

وأضاف الكابتن عاصم السعدني عضو اللجنة المكلفة لاتحاد كرة اليد، أن نادي الزمالك يملك حظوظ جيدة في البطولة، لافتا إلى أن انطلقت مبارتين اليوم تأهل منها فريقين.

وتابع الكابتن عاصم السعدني عضو اللجنة المكلفة لاتحاد كرة اليد، أن غدا الأربعاء اخر مباراة في دور الثمانية بين الزمالك وبرشلونة الاسباني، لافتا إلى أن هذه البطولة من أهم البطولات في كرة اليد على مستوى العالم.

وأكمل الكابتن عاصم السعدني عضو اللجنة المكلفة لاتحاد كرة اليد، أن النادي الاهلي ونادي الزمالك من أعمدة الرياضة في مصر وتكملين لشكل الرياضة في مصر، ونتمنى أن تأخذ الرياضة المعنى الحقيقي الخاص بها والمناقشة داخل الملعب وخارج الملعب الصداقة والود تحكم الجميع.


 

عاصم السعدني كرة اليد نادي الزمالك كأس العال اخبار التوك شو

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