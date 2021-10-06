سلطنة عمان.. البنك المركزي يخصص إيرادات رسومه للمتضررين من إعصار شاهين

أعلن البنك المركزي بسلطنة عمان، تخصيص إيرادات الرسوم التي يتحصل عليها البنك المركزي والمصارف العاملة في السلطنة خلال الـ5 أشهر المقبلة، للمستحقين المتضررين جراء إعصار شاهين.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، سيقوم البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتوريد المبالغ المتحصلة من تلك الأنظمة إلى الحسابات المصرفية المخصصة لمساعدة المتضررين.

وتقدر إيرادات الرسوم التي يتحصل عليها البنك المركزي العماني والمصارف بحوالي 7 ملايين ريال عماني.

ودعا البنك جميع المصارف إلى المساهمة في التخفيف من التداعيات التي خلفها إعصار شاهين على المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم من خلال التبرع المباشر إلى الحسابات المخصصة للمساعدات لهذا الغرض والمُعلن عنها عن طريق الجهات الرسمية.

ودعا البنك جميع الفئات المستهدفة من الإجراءات والحوافز وكذلك من غير المستفيدين والمستهدفين بهذه الحوافز (الأفراد والمؤسسات) إلى أهمية الإسراع بتوفيق أوضاعهم مع الجهات المموّلة لضمان استمرار السداد بوضع طبيعي أو لإعادة الجدولة لتلك القروض، وذلك قبل انتهاء مدة هذه الحزمة.