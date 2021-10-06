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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي : مصر بالأرقام والحقائق وجدت مسارها الصحيح لتغير واقعها

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم 6 أكتوبر سيظل خالد في تاريخ أمتنا ، وكان ملحمة عسكرية عكست قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم ، وستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر وتحية وتقدير واعتزازز لكل رجال القوات المسلحة لشجاعتهم .

وتابع : “ أوجه التحية للشعب المصري الذي كان بصموده ووعيه ومساندته للقوات المسلحة العامل الحاسم في صنع النصر ، وسيظل هذا التلاحم الحصن الحقيقي الذي ساهم في حفظ الدولة المصرية”.

وتابع : :" أوجه تحية لبطل الحرب والسلام محمد أنور السادات "

وأشار إلى أن حرب أكتوبر نموذج فريد من التكاتف والوعي الشعبي بين المصريين بكافة طوائفهم لتغيير واقع مرير .

وتابع : “مصر بالأرقام والحقائق وجدت مسارها الصحيح لتغير واقعها .. ونمضي معا لبناء بلدنا برغم من تعاظم التحديات  وسلكنا طريقا صعبا لبناء دولتنا الحديثة وصياغة المستقبل ”.

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السيسي : مصر بالأرقام والحقائق وجدت مسارها الصحيح لتغير واقعها

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