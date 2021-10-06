بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفولية

مع اقتراب المولد النبوي الشريف تميل الكثير من السيدات إلى إعداد وتحضير حلوى المولد في المنزل بطرق صحية لاسرتها، كما أن العديد من الأسر لا يفضلون شراء حلاوة المولد من الخارج بسبب غلو سعرها، وتعد الفولية من أشهر الحلويات المفضلة الكثير من الأشخاص.

ولذلك نقدم إليك طريقة تحضير الفولية بخطوات بسيطة ..

مقادير الفولية

كيلو فول سوداني

300 جرام سكر

500 جرام عسل جلوكوز

ماء

طريقة تحضير الفولية

1_ قومي بتحميص السوداني في الفرن

2_ يذوب السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم يضاف السوداني

3_ ضعي المكونات في صينية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى ثم يقطع بالسكينة وتقدم الفولية.