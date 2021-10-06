عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفولية

صدى البلد

مع اقتراب المولد النبوي الشريف تميل الكثير من السيدات إلى إعداد وتحضير حلوى المولد في المنزل بطرق صحية لاسرتها، كما أن العديد من الأسر لا يفضلون شراء حلاوة المولد من الخارج بسبب غلو سعرها، وتعد الفولية من أشهر الحلويات المفضلة الكثير من الأشخاص.

ولذلك نقدم إليك طريقة تحضير الفولية بخطوات بسيطة ..

 

بتكلفة بسيطة .. طريقة تحضير ملبن حلاوة المولد فى المنزل

طرق عمل حلاوة المولد في المنزل بدون تكاليف

 

مقادير الفولية

كيلو فول سوداني 

300 جرام سكر 

500 جرام عسل جلوكوز 

ماء 

طريقة تحضير الفولية

1_ قومي بتحميص السوداني في الفرن

2_ يذوب السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم يضاف السوداني

3_ ضعي المكونات في صينية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى ثم يقطع بالسكينة وتقدم الفولية.

الفولية طريقة تحضير الفولية مقادير الفولية حلاوة المولد طريقة عمل حلاوة المولد

ترشيحاتنا

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

فتح حدائق القاهرة بالمجان الخميس والجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

دور علماء الأزهر في حرب أكتوبر .. وكيف بشر النبي محمد بالنصر؟

أقصر خطبة.. سر التكبير وأثره في انتصار أكتوبر

هدية غير متوقعة من محمد صلاح لـ بيتسو موسيماني.. تعرف عليها

لهواة الفخامة..سعر ومواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021 في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

سوزان مبارك تزور قبر الرئيس الراحل في ذكرى نصر أكتوبر | شاهد

اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

قدمتم كتير.. السيسى:اللي عملتوه لجيشكم يا مصريين جاء الوقت عشان يترد لكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ