ضبط 3 مصانع مواد غذائية غير مرخصة في وادي النطرون.. صور

محافظة البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين وادي النطرون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن :-

- ضبط مصنع تعبئة عسل أسود غير مرخص وتم التحفظ على ١٠٠٠ صفيحة زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي ٢٠ طن.

- مصنع مخلل زيتون غير مرخص وتم التحفظ على ٣٠٠٠ عبوة زنة الواحدة ١ كجم بدون بيانات وعلامات.

- مصنع مخلل زيتون أسود بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد ٥٠٠ بستلة زنة الواحدة ١٠ كجم منتج نهائي.

- مخزن أسمدة مخصبات زراعية بدون ترخيص وتم التحفظ علي ( عدد ٥٠ شيكارة بإجمالي ١٨٧٥ كجم - وعدد ٨٠ بستلة بإجمالي ٢٠٠٠ كجم - وعدد ٤٠ عبوة ٢٠٠ كجم ).

وتم تحرير ٥ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية ١٤ كجم و٢٦ كجم كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وضبطت الحملة مطعمين بدون ترخيص ومحل سجائر بدون ترخيص وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع ، محل ملابس لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وتم تحرير ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية لعدد٥ خمس مطاعم و تحرير مذكرة غلق المطعم لفتح دورة مياه على صالة التجهيزات وتم سحب ٢٤ عينة مختلفة لارسالها للمعامل وتحرير ٢٧ محضر جنح صحية وتم إعدام ٣٧ كجم مواد غذائية مختلفة