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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 65 جنيها |علبة حلاوة المولد 18 صنفا فاخرة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية

صدى البلد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حلوى المولد بالمنافذ التابع بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 35% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

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- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة باغ 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو كارتون بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات  باغ بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

 طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية 

وتأتى جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى توجيهاته لجميع المكاتب بمتابعة حالة السوق والتأكد من توفر مختلف السلع ومجابهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر من خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك.
 

المولد وزير التموين والتجارة الداخلية ـ غلق المحال العامة والمطاعم طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها وزارة التموين والتجارة الداخلية

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