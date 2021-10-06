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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأربعاء المقبل..القضاء الإداري ينظر أولى جلسات دعوى تفعيل حي جنوب كفر الشيخ

صدى البلد

حددت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، جلسة 13 أكتوبر الحالى، للنظر فى الدعوى المقامة من أبناء حى جنوب الجديد بمدينة كفرالشيخ للمطالبة بتفعيل هذا الحى الجديد على أرض الواقع، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين.


وكان حسين كمال المحلاوي، المحامي، أقام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظ اللواء جمال نور الدين، واللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، بصفتهم، للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء حي جنوب كفر الشيخ.

 

وقال المحلاوي، في دعواه، إنه تم النشر بالجريدة الرسمية في العدد 43 السنة الثانية والستين في 25 صفر 1441 الموافق 24/ أكتوبر لسنة 2019 وحيث إن الحي يضم (الحمراوي، القرض، أبو طبل، دفريه وتوابعها عزبة يونس، والشوادفي، وعثمان، وأبو علي) وبتاريخ 2019/ 11/ 25 تمت الموافقة من إدارة المجالس بكفر الشيخ على هذا القرار ليصبح أمراً واقعاً .

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وأضاف، وبتاريخ 28/7/2020م، تم إرسال خطاب محافظ كفر الشيخ إلى وزير التنمية المحلية يخطره فيه بورود كتاب مديرية أمن كفر الشيخ المؤرخ 1/2/2020 بشأن مقترح إنشاء قسم شرطة لحى جنوب كفر الشيخ فضلا عن نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطة كفر الشيخ وقسمي شرطة أول وثان كفر الشيخ وأفاد أن المجلس التنفيذي وافق بجلسته رقم 4 المنعقدة بتاريخ 23/6/2020 على مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء قسم شرطة لحي جنوب كفر الشيخ.

 

وقال إنه بعد صدور القرار سالف الذكر أصبحت هذه القرى منعدمة الخدمات منذ ما يقرب من عامين وأصبحت بلا هوية حيث إنها أصبحت ليست تابعة للوحدة المحلية للحمراوي والتي ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنة 2019، مطالبًا في دعواه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019 بإنشاء حي جنوب كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

القضاء الادارى كفر الشيخ مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية اللواء جمال نور الدين رئيس مجلس الوزراء محكمة القضاء الاداري

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