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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يصدر قرارا بعين رئيس جديد لشركة البتروكيماويات المصرية

شركة البتروكيماويات
شركة البتروكيماويات المصرية

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف الكيميائي أحمد محمد كامل محمد أسعد، رئيساً لمجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.


وتعد شركة البتروكيماويات المصرية هي إحدى شركات قطاع البترول المصري وتابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

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وشركة البتروكيماويات المصرية هي أول شركة بتروكيماويات تنتج مادة الـPVC تنشأ في مصر ، حيث كان إنشائها إشباعا لرغبة ملحة من القيادات المصرية لسد حاجة السوق المصري من المنتج والتي نشأت وازدادت نتيجة للتقدم العلمي وكثرة استخدام المنتجات البتروكيماوية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.


تم إنشاء الشركة لغرض الإنتاج والتشغيل وبيع وشراء وتصدير واستيراد المواد البتروكيماوية النهائية والوسيطة، فضلا عن إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية وصيانة ومعالجة المياه والنفايات الصناعية تاريخ التأسيس 1981/09/20 و بدأت الإنتاج الفعلي في سبتمبر 1987 برأس مال 75 مليون جنيه مصري.

 

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