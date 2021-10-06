بعد تصدرها التريند.. أجمل اطلالات نور عمرو دياب

تصدرت نور عمرو دياب ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية .

أثارت نور عمرو دياب، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صورة على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد نور عمرو دياب ؛ على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز نور عمرو دياب؛ بجمالها وبقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.



وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وانقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور لـ نور عمرو دياب.



تسببت العادة الجديدة للشابة نور عمرو دياب ابنة الهضبة والفنانة شيرين رضا وهي الظهور على متابعيها عبر خاصة اللايف على تطبيق انستجرام في حالة من الجدل المستمر خلال الفترة الماضية.



تحرص نور عمرو دياب على الكشف عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية عبر اللايف ونظرا لطبيعة حياتها خارج مصر، وإقامتها في لندن تتسبب بعض الأحيان في إثارة الجدل وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة نور عمرو دياب بوالدها

تحدثت نور عمرو دياب في آخر لايف لها عن علاقتها بوالدها وهو الموضوع الذي كان يتوق له العديد من متابعيها.

وقالت نور عمرو دياب خلال اللايف إنها لا تعتمد على والدها في مصروفها الخاص، بالعكس فهي شخصية استقلالية منذ سنوات وهذا ما قررته لنفسها، وتعمل في تصميم الأزياء منذ فترة.

وكشفت نور عمرو دياب أن آخر مرة رأت فيها والدها عمرو دياب كانت قبل انتشار فيروس كورونا، كما أكدت أنها دائمة التواصل مع والدتها شيرين رضا.

وكشفت نور للمرة الأولى أنها تفكر جدياً في تقديم فيديو خاص على أغنية والدها عمرو دياب "نور العين" التي قدمها لها منذ سنوات، على أن يكون برقصة الـSalsa؛ وهي أفضل أنواع الرقص بالنسبة إليها.

وأشارت إلى أنها تحضر لزيارتها القريبة إلى مصر في العام القادم، وأنّ ما يمنعها حالياً هو تحضير انتقالها إلى منزل خطيبها والاستقرار فيه.

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