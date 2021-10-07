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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة لطلاب زراعة القاهرة لتسجيل المقررات الدراسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٠.

وأوضحت كلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه على الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١ بنظام الدفع الفورى عليهم التوجه بصورة الايصال إلى ادارة شئون الطلاب لامكانية تسجيل المقررات الدراسية .

وأعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن إمكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

التحويلwww.eservices.cu.edu.eg                          

شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

على الطالب ان يكون ناجح فى المستوي الاول بتقدير حد ادني جيد جدا  ، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

الأوراق المطلوبة:

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١)صوره من بيان الدرجات 
٢)شهاده الثانويه العامه 
٣)صوره الرقم القومي 
٤) ايصال كهرباء و غاز

على الجانب الآخر، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:

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أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:


تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسم نعرضهم كالتالي:
1- قسم الأراضي والمياه
2- قسم الكيمياء الحيوية
3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
4- قسم النبات الزراعي
5- قيم الاقتصاد الزراعي
6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
7- قسم الوراثة 
8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات 
10- تقسيم أمراض النبات
11- الصناعات الغذائية
12- قسم الألبان 
13- قسم الخضر
14- قيم الفاكهة
15- قسم الزينة 
16- قسم الهندسة الزراعية
17- قسيم المحاصيل
18- الإنتاج الحيواني

شروط القبول للبرامج:


1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)

الأوراق المطلوبة:


يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:

1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة ) 
2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة ) 
3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.
6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).

كلية الزراعة جامعة القاهرة جامعة القاهرة المصروفات الدراسية الأوراق المطلوبة أقسام كلية الزراعة

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