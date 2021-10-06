الصين: الصدام بين واشنطن وبكين سيدمر البلدين والعالم

قالت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الأربعاء، إن يانج جيتشي، كبير دبلوماسيي الصين، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الصدام بين بكين وواشنطن سيدمر البلدين والعالم.

ووفقا للوكالة الصينية، قال يانج إن الصين وأمريكا اتفقتا على اتخاذ إجراءات لإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب الصراع، ووصف محادثاته مع سوليفان، في سويسرا بأنها شاملة وصريحة.

وأفاد البيت الأبيض، بأن سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين خلال اجتماعه مع يانج.

وأضاف البيت الأبيض أن "سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة".