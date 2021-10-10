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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أهم 4 نصائح لهواة تعديل السيارات

الميكانيكي بيقولك..أهم
الميكانيكي بيقولك..أهم 4 نصائح لهواة تعديل السيارات

يعشق الكثيرون سياراتهم بشكل كبير، ويسعون دائما لحمايتها وإضافة بعض التعديلات لمنحها قوة إضافية وكفاءة أعلى ومظهر أرقى، ولكن قليلين من يعرفون ما عليهم فعله بالشكل الأمثل، فيقع بعضهم أحياناً في بعض الأخطاء التي قد تعرض حياتهم للخطر، في سبيل تعديلات السيارات.

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز النصائح التي تساعد هواة تعديل السيارات. 

1 ـ نظام التعليق " العفشة "

يتكون نظام التعليق " العفشة " في السيارات من عدة أجزاء ، منها ممتص الصدمات والنوابض ، والمقصات ، والإطارات ، وغيرها، كما ان هواة التعديلات يقوم بوضع أنواع اخرى مثل " العفشة الـ SPORT " لتعطي ثبات أكثر وجمالاً خارجياً للسيارة والمنعطفات لتأمين راحة الركاب، وفي حالة حدوث أصوات من نظام التعليق يجب تغييرها فورا لكونها معدلة. 

 

2 ـ الإطارات

تعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة لحفظ توازنها ومنحها مرونة على الطرق السريعة والطرق الوعرة على حد سواء، لذلك يعتبر تغيير الإطارات وشراء إطارات حديثة، تتناسب مع أبعاد ووزن السيارة، لتعطي السيارة قوة إضافية وكفاءة في المنحنيات، وثبات أكثر على الطريق.

 

3 ـ العادم " الشكمان "

اعتبر أنابيب العادم الجهاز التنفسي للسيارة، يقوم البعض بتكبيرها أحيانا أو وضع تعديله "EXHAUST " لتحصل على أعلى كفاءة وترفع من قوة الأحصنة للمحرك، لذلك يجب تنظيفه باستمرار عن طريق المنظفات، و تشغيل السيارة بشكل مستمر. 

 

4 ـ شمعات الاحتراق " البوجيهات " 

هي الجندي المجهول داخل محرك السيارة، فهي التي تمنح المحرك شرارة الاشتعال التي تتولد منها الطاقة التي تنطلق بها السيارة، و يجب تغيير شمعات الاحتراق بشكل دوري لاستعادة محرك السيارة كفاءته، ومنحه القدرة على الانطلاق والسحب على سرعات عالية دون أى اختناق.

التعديلات للسيارات هواة تعديل السيارات نظام التعليق الإطارات الشكمان العفشة

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