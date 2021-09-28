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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أسباب ضعف فرامل السيارة

الميكانيكي بيقولك..أسباب
الميكانيكي بيقولك..أسباب ضعف فرامل السيارة

تعتبر الفرامل من أهم أنظمة الأمان في السيارة، وفي بعض الأحيان تتعرض الفرامل إلى كثير من الأشياء التي قد تؤدي إلى التقليل من كفاءتها، وهي الأداة الأخطر للحفاظ على حياتك داخل السيارة لذلك لا يجب التهاون في أي مشكلة تظهر حتى ولو كانت بسيطة أو غيرة مؤثرة.

 

 

1 ـ الضغط الخاطئ والتحميل

عندما يقوم قائد السيارة بكثرة الضغط على دواسة الفرامل، تضعف قوة الفرامل على المدى القريب، مما يعرض السيارة والركاب إلى الخطر، وفي حالة تحميل السيارة لأوزان كبيرة يؤثر هذا على أداء فرامل السيارة على الطريق.

 

2 ـ سائل الفرامل

إذا كان منسوب سائل الفرامل منخفضا أو فائضا، يمكن أن يسبب الي اتلاف منظومة الفرامل " الكاليبارات"، فيجب فتح غطاء الاسطوانة الرئيسية للفرامل، لتحقق من منسوب السائل.

 

3 ـ أسطوانة العجلات "الطنابير"

في حالة حدوث رجرجة على السرعات العالية، فهذا مؤشر بضعف قوة الفرامل إذا حدث هذا، فمنسوب السائل سينخفض، مما سيسبب فقدان الضغط الهيدروليكي، لذلك يجب تغيير الأسطوانات "الطنابير". 

 

4 ـ التسريب

عندما تتآكل الفرامل ويصنع ثقوبا مما سيسبب تسرب السائل الداخلي خارج الخطوط، وفي حالة حدوث هذا، منسوب السائل سينخفض، مما سيسبب فقدان الضغط الهيدروليكي، وإذا شعرت بالفرامل ناعمة، تحقق من الخطوط واستبدلهم حالما يمكنك ذلك إذا وجدت تسرب.

الفرامل السيارة قائد السيارة ضعف قوة الفرامل أنظمة الأمان

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