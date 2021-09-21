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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. أفضل 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. افضل 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

تتعدد النصائح الخاصة بعالم الميكانيكا والسيارات والهدف هو الوصول إلى افضل حالة فنية تتعلق بجميع اجزاء سيارتك، وذلك للتمتع بعمر افتراضي اطول، بالاضافة إلى أداء قوي يمنح لك الافضلية على الطريق وتجاوز الكثير من المواقف المختلفة.

 

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 نصائح للحفاظ على سيارتك.

 

1 – يجب أن نقوم بتغيير زيت المحرك في الموعد المحدد والذي يتراوح بين 5 الاف أو 10 الاف كيلومتر بحسب نوع الزيت المستخدم، كما يجب تغيير الفلتر لتجنب وصول الشوائب والرواسب، وذلك للحفاظ على اداء مميز وعمر اطول لمحرك سيارتك.

 

2 – قياس الزيت من الامور الضرورية للغاية، وذلك لمراجعهة مستوى زيت المحرك ودرجة اللزوجة، بالاضافة ملاحظة تغيير لون الزيت ودرجة احتراقة، ومن الافضل أن تكون هذه العملية خلال فترة استقرار السيارة وقبل الدوران.

 

3 – لاشك أن نقل الحركة هو احد اهم العناصر الفنية داخل السيارة، فهو من يقوم بتنظيم واعطاء أوامر التسارع للسيارة، و لذلك فمن الضروري أن نتبع مواعيد تغيير زيت الفتيس، ومعه الفلتر الخاص به، بالاضافة إلى استخدام ناقل الحركة بطريقة مثالية وهادئة لضمان عمر افتراضي اطول.

 

4 – من النصائح الضرورية والتي يجب عدم اهمالها هي الحالة العامة لاطارات السيارة، فمن اللازم ان نقوم بتغييرها بالموعد المحدد، أو في حالة بداية اختفاء النقوش البارزة، أو ظهور علامات التشقق أو علامات التلف التي تحدث بسبب كثرة اللحامات الداخلية واستخدام الطرق التقليدية مثل "الخابور" والذي يدمر اطار السيارة بشكل كبير، كما يجب ضبط مستوى الهواء أو النيتروجين داخل الاربعة اطارات وعدم السير تماما في حالة انخفاض مستوى الهواء داخل اخد الاطارات لتجنب التلف.

 

5 – لكي تتمتع بأداء مميز لسيارتك يجب أن نطمئن على الحالة العامة لـ بوجيهات السيارة، والتي بمثابة شرارة الانطلاق الاولى، بالاضافة إلى تيل الفرامل لضمان عملية توقف مثاية، ويفضل أن نقوم بشراء هذه الاجزاء بشكل معتمد والابتعاد تماما عن المنتجات المقلدة، كما يجب ان نطمئن على حالة "عفشة" السيارة والتي تتضمن المقصات والكبالن، و المساعدين، و استبدال الاجزاء التالفة على الفور.

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