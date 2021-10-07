وصف إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، نكسة 5 يونيو 1967، بأنها الهزيمة الأصعب والتي فجرت الصحوة الأعظم، مؤكدا انه لولا هزيمة يونيو ما كان انتصار أكتوبر.

وأضاف إبراهيم حجازي، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الشعب المصري شعب عبقري وماحدش عارف الشفرة بتاعته"، متابعا أن مع بداية 1 يوليو، وبعد 3 أسابيع من هزيمة عام 1967، بدأت إسرائيل في التفكير بالاستيلاء على مدينة بورفؤاد لاهميتها وفشلت في معركة رأس العش.

وأكد إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، أن معركة رأس العش أثبتت جدارة رجال الصاعقة المصرية، مشيرة إلى أن ذلك اليوم، كان يوما فارقا، وحينها علم الإسرائيليون بأن لحم المصريين مر.