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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

الراحل المشير طنطاوي
الراحل المشير طنطاوي

كشف النائب مصطفى بكري، عن عمل فيلم عن المشير طنطاوي، اسمه "الحارس".

وحكى مصطفى بكري خلال الفيلم المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن موقف يجمعه مع الراحل المشير طنطاوي، قائلاً: "مضت أيام ولاقينا الإخوان عاملين تصعيدات وشعارات وناس بتقول يسقط يسقط حُكم العسكر، ومشانق له في ميدان التحرير".

وتابع النائب قائلاً: "قولتله أجيب ناس تمسح الشعارات ديه لأن هذا لا يصح، قالي يامصطفى سيبهم ينفسوا غيظهم فيا أنا بدل ما ينفسوه في البلد".

ومن جانبه، قال كابتن محمود شاكر، أحد أقرباء المشير طنطاوي إنه كان دائماً الوصال بوالدته، وكان مرتبط بمنطقته، وأي مناسبات سواء فرح أو عزاء في الحي  كان يحضره، مضيفاً: "كان بيعشق الكرة، وكان زملكاوي بس مش متعصب".

وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير الشرطة العسكرية الأسبق، قائلاً: "المشير طنطاوي كان كثير الحركة .. مكنش بيحب يبقى معزول بوزارة الدفاع أو بمعارفه وبس .. كان بينزل يتمشى لوحده ليلاً، أو نهاراً في يوم الإجازة".

ونوه اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، قائلاً: "كان كل يوم أربع يخلص مجلس الوزراء، وكلنا نسبقه على الاتحاد الرياضي، ونلعب 3 أو 4 ساعات كورة في الصالة المغطاة .. بيطلع فيها هم الإسبوع كله".

 

مصطفى بكري المشير طنطاوي ميدان التحرير أحد أقرباء المشير طنطاوي الإخوان

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