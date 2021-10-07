تقارير تكشف موقف ولي العهد السعودي من لبنان

كشفت وكالة لبنانية عن نتائج المحادثات التي جمعت كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "صوت بيروت إنترناشونال" نقلا عن مصدر فرنسي رفيع المستوى مطلع على محادثات وزير الخارجية الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "السعودية ما زالت على موقفها من الملف اللبناني، وتعتبر أن هيمنة "حزب الله" اللبناني على قيادة البلد وقراره هي سبب موقف المملكة المتصلب إزاء دعم البلد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح في حديث مع قناة "فرانس 2" الفرنسية خلال وجوده في باريس، أنه تناول مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان مواضيع لبنان وتونس وليبيا.

وتركز الحوار حول ثلاثة ملفات أساسية تتوافق عليها واشنطن وباريس، حيث أعرب الجانب الأمريكي أنه مهتم جداً بسير مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان.

وأكد المصدر للوكالة أنه في هذه الحالة ولأسباب إنسانية، سيكون هناك استثناء، وسيصبح بإمكان الأردن ومصر تصدير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا.

وأضاف المصدر أن الأردن لم يبدأ رحلات طائراته التجارية إلى سوريا خلافاً لما تردد، لأن العقوبات الأمريكية على سوريا تمنع ذلك، والإعلان الأردني كان عن السماح للمسافرين من سوريا بأن يسافروا عبر الأردن.