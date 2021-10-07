نصر سالم: قرار الرئيس السيسي بتعمير سيناء أفضل إنجاز في التاريخ

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن سيناء تشهد الآن تدشين طرق وبنية تحتية رائعة ومدن مليونية موجودة من بورسعيد والإسماعيلية والسويس وبئر عبد وسيناء.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "سيناء تشهد تعميرا كبيرا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلي أنه في عام 2030 سيكون في سيناء من 3 إلى 5 ملايين مواطن.

وأشار إلي أن سيناء تشهد زراعة نصف مليون فدان ويتم ضخ مليون متر مكعب من المياه كل يوم، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي بتعمير سيناء أفضل قرار في التاريخ، والشعب المصري سعيد بأن سيناء التي عادت "ليست مركونة على الرف".