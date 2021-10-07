كريم فؤاد يهدي محمد الطويلة قميصه الجديد بـ الأهلي

حرص كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا هذا الموسم على زيارة نادي النجوم لكرة القدم "ناديه السابق" بمقر النادي بمدينة أكتوبر بالجيزة.



وقام كريم فؤاد بإهداء قميصه الجديد مع النادي الأهلي لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة.



وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم على سعادته وتقديره للاعب الذي أصبح من أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في الدوري المصري ، كما تمنى للاعب التألق والتفاني في التدريبات حتى ينال حب وإحترام جماهير ومسئولي النادي الأهلي ناديه الجديد.



كريم فؤاد "صاحب الـ 22 عاما" قضى أكثر من 10 سنوات داخل جدران نادي النجوم ، حيث إنضم لنادي النجوم موسم 2011/2012 قبل أن ينضم للنادي الأهلي مطلع هذا الموسم.