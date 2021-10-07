في السخنة.. محمود العسيلي يشعل حماس الجماهير بحفل ساهر

تالق الفنان محمود العسيلى في السخنة وذلك من خلال الحفل الذي أحياه مساء اليوم في إحدى القرى بمناسبة افتتاح بحر جبال السخنة وشهدت الحفل حضوراً كبيرا من سكان القرية.

بدأ الحفل في السادسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور، حضر المطرب محمود العسيلى مع مدير اعمالة محمد فؤاد وقدم العسيلى مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه من أشهر أغنياته التى أحبها الجمهور، منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى".

وفى نهاية الحفل قدم محمود العسيلى الشكر الى المشرفين على الحفل وعلى التنظيم الراقى.

حفل محمود العسيلي المقبل بمسرح الزمالك

من جهة أخرى، يحيى المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم ١٥ اكتوبر المقبل على مسرح الزمالك فى تمام الساعة ٧ونصف مساءا.

علق الفنان محمود العسيلي على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام فلاشة في الحفلات وذلك خلال صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكتب "العسيلي" "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".

أخر حفلات محمود العسيلي

في أخر شهر أغسطس الماضي، أحيا الفنان محمود العسيلي حفلاً غنائياً كبيرا على مسرح "Amphitheatre" ضمن فعاليات مهرجان الصيف في كايرو فيستيفال سيتي مول.

وقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة متميزة من أغانية المعروفة، إضافة إلى أحدث أغانيه من ألبومه الجديد التي أشعل بها حماس الجمهور الذي كان في غاية السعادة والبهجة.

وشهد الحفل الأول الذى تقيمه إدراة المول منذ انتشار جائحة كورونا، حضورا كبيرا من زوار المول وسط إجراءات احترازية مشددة وتنظيم جيد من جانب إدارة كايرو فيستيفال سيتي مول حفاظاً على سلامة الحضور، وقامت إدارة المول بقياس درجة حرارة الحضور، وإضافة إلى وجود اللافتات الإرشادية المنتشرة في كافة أرجاء المول.

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