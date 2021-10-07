عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوا تستعد لبداية العام الدراسي الجامعي الجديد.. وتؤكد: لدينا إمكانات معملية كبيرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: لدينا إمكانية بحثية متميزة

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: العام الدراسي الجديد ينطلق فى إطار الأجواء الاحترازية

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: تم عمل صيانة للمدرجات والسكاشن ودورات المياه

 


تستعد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان لبداية العام الجامعي الجديد مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكلية العام الدراسي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن الكلية  تستعد  للعام الدراسي الجامعي الجديد من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب من حيث التنبيه علي الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بعد قرار تعيينه.. ننشر السيرة الذاتية لـ ممدوح مهدى القائم بٱعمال رئيس جامعة حلوان


من جانبه أشار الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، إلى أنه  تم الاستعداد للعام الجديد من خلال الترتيب مع أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ووضع خطة  للترحيب واستقبال الطلاب الجدد.

 

وأوضح الدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الكلية استعدت  للعام الدراسي من خلال عمل تجديد وإعادة صيانة للمدرجات والسكاشن ودورات المياه وأكد سيادته علي التعقيم اليومي للقاعات الدراسية لضمان سلامة الطلاب.

 

بدوره أكد ياسر السيد أمين الكلية التزام الجهاز الإداري والعمال بكافة التعليمات لاستقبال الطلاب ومتابعة كافة الإجراءات التي اتخذت لاستقبال الطلاب.

 

وأوضح عميد الكلية أنه تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توفير أجهزة قياس الحرارة وتم تخصيص عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد 19» تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، كما تم تأمين الوسائل لضمان سلامة الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم لتلقي العملية التعليمية.

 

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفدا من مجمع الابداع والبحث العلمى- جامعة حلوان للطلاع على الإمكانات المعملية الكلية وما يمكن أن تساهم به للتيسير على الباحثين بجامعة حلوان من إجراء تجارب وقياسات معملية، وجاءت الزيارة برعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الكلية الدكتور حسام محمد يحيى.

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تحليل البيانات للمبتدئين

وتأتي الزيارة من منطلق دعم البحث العلمى والابتكار وذلك تحت قيادة  الدكتورة منى فؤاد وكيل الدراسات العليا بجامعة حلوان والدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى و أستاذ مساعد دكتور أحمد عبدالغني نائب رئيس المجمع  م. منار الشرقاوي المدير الإدارى للمجمع.



بدأ برنامج الزيارة  بالتعرف علي المعامل والورش بالكلية وهي :
1- معمل ترشيد الطاقة .
2- معمل قياس الملوثات .
3- معامل وورش قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف .
4- معامل وورش قسم تكنولوجيا السيارات .
5- معامل وورش قسم تكنولوجيا الإنتاج .

6- معامل وورش قسم تكنولوجيا الكهرباء .

7- معامل وورش قسم تكنولوجيا الالكترونيات .


أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن استفادة الباحثين والطلاب من المعامل الموجودة  والإمكانات المتوفرة داخل الكلية يثمر من تنمية مهارات الباحثين، وأن ذلك يعود فى النهاية بالارتقاء بمستوى بالبحث العلمي وعلى المجتمع.


ونوه وكيل الكلية للدراسات العليا أن البحث العلمى من أساسيات الدراسات العليا ويجب  الاهتمام به علي أكمل وجه ممكن كي يتخرج جيل من الباحثين المبدعين.


أشاد وفد مجمع الإبداع والبحث العلمى فى نهاية برنامج الزيارة،  بما تمتلكه كلية التكنولوجيا والتعليم من إمكانات معملية وأعضاء هيئة تدرس يعملون  بكل جهودهم  للارتقاء بمستوى طلاب البحث العلمي.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان العام الدراسي الجديد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم إمكانية بحثية

ترشيحاتنا

أول تحرك من محافظ المنيا بعد العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة بإحدى الترع

وزير العدل : لا توجد في مصر محاكمة سياسية..ومصطلح مختفي قسريا انتهى

تعثر إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى الإسماعيلي

حكم سب الأديان الأخرى.. 3 ضوابط شرعية احذر مخالفتها

جوجل تضيف ميزة عظيمة بـ Google Maps لتقليل استهلاك الوقود

خارطة طريق.. وزير العدل: استراتيجية حقوق الإنسان إلزام من الحكومة لنفسها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من النواب بشأن العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

بعد أزمة القيد .. الزمالك يوافق على إعارة ثلاثي الفريق دفعة واحدة

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق بالصلاة في باحات الأقصى

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

بمشاركة محمد صلاح.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ليبيا

اعتزلت الفن 17 سنة.. نادين: الجيل الجديد ميعرفنيش وبيسألوا عملوني نجمة ليه؟فيديو

خدماته تطوعية| البيه محلل .. كيف أنقذ 33 أسرة بعد الطلقة الأخيرة؟

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ