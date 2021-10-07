كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوا تستعد لبداية العام الدراسي الجامعي الجديد.. وتؤكد: لدينا إمكانات معملية كبيرة

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: لدينا إمكانية بحثية متميزة

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: العام الدراسي الجديد ينطلق فى إطار الأجواء الاحترازية

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم: تم عمل صيانة للمدرجات والسكاشن ودورات المياه



تستعد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان لبداية العام الجامعي الجديد مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكلية العام الدراسي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن الكلية تستعد للعام الدراسي الجامعي الجديد من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب من حيث التنبيه علي الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانبه أشار الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، إلى أنه تم الاستعداد للعام الجديد من خلال الترتيب مع أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ووضع خطة للترحيب واستقبال الطلاب الجدد.

وأوضح الدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الكلية استعدت للعام الدراسي من خلال عمل تجديد وإعادة صيانة للمدرجات والسكاشن ودورات المياه وأكد سيادته علي التعقيم اليومي للقاعات الدراسية لضمان سلامة الطلاب.

بدوره أكد ياسر السيد أمين الكلية التزام الجهاز الإداري والعمال بكافة التعليمات لاستقبال الطلاب ومتابعة كافة الإجراءات التي اتخذت لاستقبال الطلاب.

وأوضح عميد الكلية أنه تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توفير أجهزة قياس الحرارة وتم تخصيص عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد 19» تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، كما تم تأمين الوسائل لضمان سلامة الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم لتلقي العملية التعليمية.

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفدا من مجمع الابداع والبحث العلمى- جامعة حلوان للطلاع على الإمكانات المعملية الكلية وما يمكن أن تساهم به للتيسير على الباحثين بجامعة حلوان من إجراء تجارب وقياسات معملية، وجاءت الزيارة برعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الكلية الدكتور حسام محمد يحيى.

وتأتي الزيارة من منطلق دعم البحث العلمى والابتكار وذلك تحت قيادة الدكتورة منى فؤاد وكيل الدراسات العليا بجامعة حلوان والدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى و أستاذ مساعد دكتور أحمد عبدالغني نائب رئيس المجمع م. منار الشرقاوي المدير الإدارى للمجمع.





بدأ برنامج الزيارة بالتعرف علي المعامل والورش بالكلية وهي :

1- معمل ترشيد الطاقة .

2- معمل قياس الملوثات .

3- معامل وورش قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف .

4- معامل وورش قسم تكنولوجيا السيارات .

5- معامل وورش قسم تكنولوجيا الإنتاج .

6- معامل وورش قسم تكنولوجيا الكهرباء .

7- معامل وورش قسم تكنولوجيا الالكترونيات .



أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن استفادة الباحثين والطلاب من المعامل الموجودة والإمكانات المتوفرة داخل الكلية يثمر من تنمية مهارات الباحثين، وأن ذلك يعود فى النهاية بالارتقاء بمستوى بالبحث العلمي وعلى المجتمع.



ونوه وكيل الكلية للدراسات العليا أن البحث العلمى من أساسيات الدراسات العليا ويجب الاهتمام به علي أكمل وجه ممكن كي يتخرج جيل من الباحثين المبدعين.



أشاد وفد مجمع الإبداع والبحث العلمى فى نهاية برنامج الزيارة، بما تمتلكه كلية التكنولوجيا والتعليم من إمكانات معملية وأعضاء هيئة تدرس يعملون بكل جهودهم للارتقاء بمستوى طلاب البحث العلمي.