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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تغييرات في أسعار سوزوكي التو موديل 2022.. باقة 60 ألف درهم إماراتي لـ 5 سيارات كورية SUV موديل 2021.. الميكانيكي بيقولك.. هذه أعراض تلف شكمان السيارة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سوزوكي ديزاير 2022

شهدت النسخة سوزوكي ديزاير موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقية لفئة واحدة، حيث قدرت الزيادة بنسبة بلغت 1000 جنيه، وذلك عن سعر الفئة الاولى فقط، بينما ثبتت اسعار باقي الفئات، ويذكر أن النسخة سوزوكي ديزاير واحدة من اصدارات السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

تغييرات في أسعار سوزوكي التو موديل 2022 | تفاصيل

تنتمي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، وتعد واحدة من أشهر الإصدارات التي تنتمي لهذه الفئة داخل السوق المصرية، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث شهدت زيادة سعرية قدرت بقيمة بلغت 2000 جنيه.

 

الميكانيكي بيقولك .. هذه أعراض تلف شكمان السيارة

هناك الكثير من الأعراض للأعطال الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات، والتي قد تشكل عبئاً كبيراً على قائد المركبة، وقد تدخله في العديد من الحسابات سواء كانت تتعلق بالحالة المادية، أو من الناحية النفسية نسبة إلى الخبرة المتعلقة بعالم الأعطال.

 

باقة 60 ألف درهم إماراتي لـ 5 سيارات كورية SUV موديل 2021 ..صور

يقدم الصانع الكوري باقة من الطرازات القوية والتي تنتمي إلى موديلات 2021، حيث تتنوع هذه الاصدارات داخل السوق الاماراتي بين فئة السيدان والهاتشباك ايضا، و السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسط عائلة الـ SUV.

 

الميكانيكي بيقولك.. وظيفة ترموستات الحرارة واكتشاف الأعطال

تتعدد الاعطال الوظائف الميكانيكية داخل المنظومة الفنية للسيارة، مثل حركة التبريد والتي تشمل الردياتير والمروحة وسوائل التبريد سواء كانت واقعة داخل الهيكل المعدني، أو قربة المياه، بالاضافة إلى مجموعة الصيانة الدورية ومنها حالة المحرك وتعيير الزيت، وصيانة البطارية، وجميع الاجزاء المهمة التي تتكون داخل هذه المنظومة.

 

تعديلات جريئة لـ اودي RS7 من مانسوري .. صور

تواصل شركة مانسوري رائدة مجال تعديل السيارت من تألقها عبر ظهور جديد، وذلك بعد ان طالت لمساتها الساحرة النسخة الالمانية القوية اودي RS7، والتي تتميز بالعديد من القدرات، إلى جانب التصميم الخارجي المميز، صاحب المقدمة المدببة مع ناحية خلفية انسيابية الأداء تحمل مفهوم السيدان الرياضي.

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