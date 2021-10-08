سهير رمزي: رفضت زيارة والدي في مرضه

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس.

وتتحدث سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

وأشارت الفنانة سهير رمزي إلي أنها لم تر والدها ورفضت زيارته في مرضه وبعد وفاته بسبب قسوته الشديدة عليها.

ولفتت إلي أنها كانت مدللة في طفولتها، مردفة:"كنت متدلّعه زيادة عن اللزوم".