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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أهل كرم ومحبة.. تامر حسني يشكر الأردن على حسن الاستقبال والترحيب

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني فيديو استقباله بمطار الأردن وعبر عن سعادته بالترحيب الكبير الذي حظي به من جمهوره ومحبيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “ المستضيف اهل الأردن اهل كرم و محبه ،،، شكراً لحسن و رقي الإستضافه ،، انا كمان بحبكم اكتر والله 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️كل الشكر لكم من قلبي و لمحبيني المخلصين اللي بشوفهم من وهم صغيرين و دلوقتي ماشاء الله كبار و ناجحين في حياتهم و معاهم جيل صغير جديد جميل بشوفه لاول مره ،،، الله يحفظكم يارب 🤲🏻معاد حفلتنا غداً ان شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان 💪🏼”.

 

وتابع: “من اول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبه وصولاً بالفندق ،كل الشكر لحسن الإستضافه من الشعب الاردني الحبيب فعلاً اهل كرم 🤝❤️،،،، حفلتنا غداً الجمعه ان شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان 💪🏼”.
 

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تامر حسني يتجه إلى مطار القاهرة استعدادا لإحياء حفلته في عمان

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تامر حسني يقبل إحدى معجباته من حفلته بجامعة فاروس بالإسكندرية.. شاهد

يواصل النجم تامر حسني إحياء كبرى الاحتفالات الشبابية من طلاب الجامعات التي كان آخرها مساء أمس الأربعاء، ووقع الاختيار عليه لإحياء تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بجامعة "فاروس" بسموحة.

 

ويأتي حفل "فاروس"  عقب إحياء تامر لحفلي كلية التجارة و كلية الآداب جامعة الإسكندرية وفي اقل من أسبوعين.

 

حضر تامر حسني بصحبة مدير أعماله ال dj العالمي تامر يحي وشقيقه المنتج حسام حسني وكان في استقبالهم إيهاب أبو السعود منظم حفل جامعة "فاروس".

 

وأعرب تامر حسني عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص علي الغناء لها خلال الحفل الذي شهد وصلات الرقص المتتالية على أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

 

وقبل انتهاء فقرته تم تكريم تامر حسني وإهدائه درع الجامعة كأفضل مطرب عريي.

 

الحفل تميز بأجواء الفخامة من حيث التنظيم  ل إيهاب ابو السعود "events" والذي أشرف علي التجهيزات من تصميم مسرح مبهر لتامر فوزي وإضاءة ومؤثرات بصرية لايهاب ابو السعود وطارق صبري وتصوير عادل الرملي  بالإضافة إلى استعراضات ال fire works للفنان أحمد عصام والتي خطفت أنظار الجميع.


 

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