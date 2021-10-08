كلنا وراكم.. هاني حتحوت يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بمباراة ليبيا غدا

دعم الاعلامي هاني حتحوت منتخبنا الوطني لكرة القدم في استعداداته لمباراة غدا أمام منتخب ليبيا، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر تويتر.

وغرد حتحوت: “كل التوفيق لرجالة منتخبنا الوطني وكارلوس كيروش الجمعة أمام ليبيا.. إن شاء الله انطلاقة ممتازة وتأهل مريح للمونديال.. كلنا وراكم ومش بنفكر إلا في الوصول”.

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي والتي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا.. أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".



وأضاف المدرب البرتغالي "نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع".



وواصل كيروش حديثه "هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة".



ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية حين قال "يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي".

ويبحث جماهير الساحرة المستديرة عن موعد وتوقيت مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة لها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث إن منتخب مصر سوف يواجه نظيره ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة من أهم المواجهات والتي من خلالها سوف يتم تحديد مصير المنتخب في التأهل إلى المرحلة التالية من عدمه.

واستقرت اللجنة المختصة على إقامة مباراة مصر وليبيا غدا الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسوف نتعرف سويا على القنوات المجانية المفتوحة لنقل اللقاء والتردد الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وسيتم نقل مباراة منتخب مصر وليبيا غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر تردد قناة اون تايم سبورت .

