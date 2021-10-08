هل يقترب كارتيرون من الرحيل عن الزمالك.. المدرب يجيب

كشف بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن امكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

وأكد كارتيرون في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن سعيد بوجوده في الزمالك ويرغب في تحقيق المزيد من البطولات حيث أن التتويج بلقب الدوري هو الأغلى بالنسبة له خلال مشواره.

وأضاف أن تدهور النتائج أو سوء الأداء هما الأسباب التي من الممكن أن تجبره على الرحيل مشددا أنه يرفض الاستمرار مع فريق يقدم نتائج سيئة.

وتابع أن الاستقرار هو الشيء الذي يحتاجه الزمالك لتحقيق مزيد من البطولات وهو الأمر الذي تحقق تحت قيادة حسين لبيب .

وأضاف أنه لا يمانع أن يقود المنتخب الأول خاصة وأنه لديه خبرة طويلة في الدوري المصري.

وعن محمد شريف مهاجم الأهلي فأكد أنه من نوع فريد مهاجم قوي حيث أنه أول من اكتشفه في وادي دجلة.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها



يبحث جماهير الساحرة المستديرة عن موعد وتوقيت مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة لها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث إن منتخب مصر سوف يواجه نظيره ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة من أهم المواجهات والتي من خلالها سوف يتم تحديد مصير المنتخب من التأهل إلى المرحلة التالية من عدمه.

واستقرت اللجنة المختصة على إقامة مباراة مصر وليبيا يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسوف نتعرف سويا على القنوات المجانية المفتوحة لنقل اللقاء والتردد الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وليبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر تردد قناة اون تايم سبورت .

وقام الجهاز الفني بتدريب جميع اللاعبين المشاركين في مباراة منتخب مصر القادمة، خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفي مرن مساء الثلاثاء تعرض محمد الشناوي إلى إصابة في العضلة الخلفية والتي جعلت الكثيرين يفكر في غيابه عن المشاركة في اللقاء القادم، ولكن أعلن وائل جمعة أن حالته الصحية مستقرة وسوف يتواجد خلال الساعات القادمة بمباراة منتخب مصر على ملعب الجيش برج العرب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.