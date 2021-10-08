تكلفة تصل لـ 50 ألف دينار.. تونس تواجه ازدحام الطلاب المدارس

قال مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية التونسية بوزيد النصيري، إن الوزارة ركزت 107 قاعة تدريس جاهزة الصنع بـ67 مؤسسة تربوية أغلبها بالمدارس الابتدائية، إلى حد الان، كحل ظرفي لمجابهة الاكتظاظ في عدد من المؤسسات.

وقال النصيري، وفق وسائل اعلام تونسية إن هذ الحل الذي اعتمدته الوزارة يتنزل في إطار مجابهة الحاجيات العاجلة من قاعات التدريس وضمان عودة مدرسية طبيعية سيما أن نسبة الاكتظاظ في المرحلة الابتدائية تبلغ 7ر22 بالمائة و تصل إلى 1ر24 بالمائة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وبيّن أن اعتماد قاعات التدريس جاهزة الصنع هو حل إلى حين استكمال مشاريع التعهد والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية مؤكّدا أنه هذه القاعات تستجيب للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها كحل في عديد من الدول في العالم.

وأشار المسؤول إلى أن التكلفة المالية لهذا المشروع تتراوح بين 35 و 50 ألف دينار.