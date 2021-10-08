إقبال كثيف بالقاهرة ومتوسط بباقي المحافظات| 40 صورة لـ انتخابات الأطباء

تشهد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية توافد، الأطباء، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي، وتشهد النقابة العامة للأطباء في مقرها بـ "دار الحكمة" إقبال كثيف بعد صلاة الجمعة، بينما تتمتع نقابة الجيزة الفرعية درجة خفيفة من الإقبال، بجانب إقبال متوسط في الإسكندرية، وأسيوط والمنوفية والبحر الأحمر وباقي المحافظات.

وبدأ في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، فتح باب الاقتراع أمام الأطباء لانتخابات التجديد النصفي بـ النقابة العامة للأطباء بقصر العيني والنقابات الفرعية، والذي يستمر اليوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد" 40 صورة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

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انتخابات قليلة العدد

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه عادة ما تكون انتخابات التجديد النصفي تكون قليلة العدد، على عكس انتخابات التي يتم فيها اختيار نقيب الأطباء.

وأشارت إلى أن عدد من لهم الحق في التصويت على مستوى الجمهورية هم 100 ألف طبيب، مؤكدة أن جميع اللجان فتحت أبوابها واستقبلت الناخبين في وقت واحد في الساعة 9 صباحا.

غلق اللجان

أما عن عدد المستشارين في اللجان، فلجنة القاهرة بها 6 مستشارين يشرفون على الانتخابات، أما باقي النقابات الفرعية حسب أعداد الجمعية العمومية ويكون مستشار أو اثنين، وذلك لأن أعداد الأطباء المسجلين في نقابة القاهرة أكبر بكثير من النقابات الفرعية.

واختتمت قائلة: "من المقرر أن تغلق النقابة أبوابها أمام الناخبين في الساعة 5، لبدأ عملية الفرز، ولكن من المتوقع أن تستمر الانتخابات في النقابات الفرعية للساعة 10 مساء، على أن تصل النتيجة ظهر جدا السبت ليتم الإعلان عن النتائج كلها في وقت واحد بشكل رسمي".

الإجراءات الاحترازية

وتشهد لجان الانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق إجراءات ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما وتم تقسيم المبنى إلى لجنتين، الأولى في الدور الأرضي، لكبار السن، أم اللجنة الأخرى في الدور العلوى للشباب وباقي المقيدين في النقابة دون كبار السن. وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء والحفاظ على سلامتهم في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

طريقة التصويت

وتتم العملية الانتخابية عن طريق توزيع أرقام على الأطباء الوافدين، ثم تسجيل أسمائهم، والدخول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم بالتتابع والحفاظ على المسافات الآمنة والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفتحت لجان الاقتراع بنقابة الأطباء، أبوابها لجميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في تمام التاسعة صباح اليوم.

بدء الانتخابات

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع، لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً للنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

إغلاق النقابة

وكانت نقابة الأطباء قررت توقف سير العمل، وإغلاق النقابة أمام أعضائها لمدة 4 أيام، اعتبارا من يوم أمس، الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إلى يوم السبت المقبل 9 أكتوبر، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي من المقرر انعقادها غدا، الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعود النقابة للعمل صباح الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.