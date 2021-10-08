أهم الأخبار الدينية.. إدانة الأزهر والإفتاء قرار منح اليهود الحق في الصلاة بـ الأقصى واستعدادات الجامعة والمعاهد للدراسة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

انتهاك صريح.. المفتي يدين قرار منح اليهود الحق في الصلاة بـ الأقصى



أدان الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بأشد العبارات، قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين، مشدداً على أن هذا القرار يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.

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الدراسة غدا.. جامعة الأزهر تلغي الكتاب الورقي وتعلن المصروفات والأوراق المطلوبة للتقديم



أنهت كليات جامعة الأزهر، استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد ، ونفذ رئيس جامعة الأزهر ونوابه عدد من الجولات التفقدية على الكليات للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022م، والذي سوف يبدأ غدا السبت الموافق 9 من أكتوبر الجاري.

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وزير الأوقاف: الجهل والمغالطة أضرا بتجديد الخطاب الديني



نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقال جديد له بعنوان “تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها”.

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جامعة الأزهر تقرر إلغاء الكتاب الورقي وتفعيل الإلكتروني



قررت جامعة الأزهر، إلغاء الكتاب الورقي وتفعيل الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي الجديد 2021-2022.

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وزير الأوقاف: الجيش المصري لا يبغي ولكنه نار تحرق المعتدين



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن السلام الذي له درع وسيف، لا يكون استسلاما ، مؤكدا أن الجيش المصري لا يبغي ولا يعتدي ، ولكنه نار تحرق المعتدين.

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شيخ الأزهر: الخلل الفادح في توزيع لقاحات كورونا حرم قارات بأكملها منه



قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه مع أزمات المناخ وجائحة كورونا، والرُّعب الذي عانَتْه ولا تزال تُعانيه كلُّ أسرة، تَوقَّعنا أن يُهرَعَ العالم بأسرِه إلى الاعتصام بالسماء ورحمتها الواسعة التي تُجيب دعاء المضطرين، وتكشفُ كربَ المكروبين، جنبًا إلى جنبِ اعتصامِهم بمصانع الأدوية، وتوفير اللقاح والأمصال الواقية من هذا الوباء الخطير.

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كيف تحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوي في ظل أزمة كورونا؟



أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الخميس، موعد الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والموافق 12 شهر ربيع الأول لعام 1443هـ،

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الأزهر يدين قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى



أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، الذي يمنح الصهاينة حقًا بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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استعدادات المعاهد الأزهرية للدراسة.. الحضور 5 أيام وتفعيل الأنشطة والالتزام بدفع المصروفات



أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، وسط اجراءات احترازية مشددة ، في ظل انتشار فيروس كورونا.

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