كيف تحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوي في ظل أزمة كورونا؟

ذكرى المولد النبوي.. أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الخميس، موعد الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والموافق 12 شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، والتي تبدأ مع مغرب يوم الإثنين 18 من أكتوبر الجاري، وحتى مغرب يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، مبينة أن الاحتفال شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

ذكرى المولد النبوي.. وقد اعتادت الطرق الصوفية في مصر والبالغة نحو 80 طريقة على إحياء الذكرى النبوية العطرة بطقوس معينة أبرزها احتفال المشيخة العامة بمسجد سيد شباب أهل الجنة وسبط رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الإمام الحسين بن علي رضي اللّه عنه، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد بربوع القرى والنجوع المصرية، ليتسابق المنشدين على إحيائها، إلا أنه وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اضطرت الدولة لتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء، الأمر الذي اتبعه اقتصار الاحتفالات الرسمية على عددٍ محدود من مشايخ الطرق وإذاعتها بوسائل النقل المختلفة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا التقرير خطة الطرق الصوفية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 2021، والتي جاءت كالتالي:

ذكرى المولد النبوي

تغيب المشيخة العامة للطرق الصوفية للعام الثاني على التوالي من تنظيم احتفالات المولد النبوي بصورة رسمية التزاماً بالضوابط الاحترازية وقرار الدولة الصادر في مارس من العام الماضي بمنع التجمعات وتعطيل الموالد والليالي التي تصاحبها تجمعات بشرية تهدد حياتهم، إلا أن للطرق الصوفية المختلفة احتفالاتها الممتدة من اليوم الأول لشهر ربيع الأول وحتى نهاية شهر ربيع الآخر، مع بدء الاحتفال بذكرى الإمام الحسين بن علي رضي اللّه عنه، حيث تنطلق المواكب وتقام ليالي المدح والإنشاد والذكر التي يتقدمها سلطان المداحين يسّ التهامي ونجله محمود وعدد من كبار المنشدين في مصر والوطن العربي، إلى جانب موائد الطعام التي عرف بها الصوفية والتي تمتد على مستوى الجمهورية في أعداد قليلة لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وتفتتح مشيخة عموم السادة الرفاعية، اليوم، احتفالاتها بمولد رسول اللّه صل الله عليه وسلم، ببلده ميت كنانةَ محافظة القليوبية عقب صلاة العصر مباشرة من بلدة مشايخ الطريقة الرفاعية أمام مسجد يس الجبل، مشددة على اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية، وذلك بحضور الشيخ طارق يس شيخ الطريقة الرفاعية ووكيل الطريقة الرفاعية عن المحافظة.

ذكرى المولد النبوي.. وقد وُلد النَّبي محمّد عليه الصلاة والسلام فجرَ الإثنين الثَّاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل في دارِ عقيل بن أبي طالب، وكانت قابِلَتُه الشِّفاء أم عبد الرحمن بن عوف، فسقَطَ ساجدًا بينَ يَديها، ثمَّ رَفَعَ رأسهُ وأصبعيهِ إلى السَّماء.سَبَقَت ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤى لأمِّه آمنة بنت وهبٍ «كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا لَمَّا حَمَلَتْ بِرَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ قُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا».

ذكرى المولد النبوي.. وفي بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي ردا على من يحرمه، قالت دار الإفتاء إن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أن يجتمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا.

واستدلت دار الإفتاء بما روي عن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الترمذي، موضحة: فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى.