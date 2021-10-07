رئيس الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس السيسي استعاد القيم الأصيلة للشعب المصري

دعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى جموع الشعب المصرى إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والوقوف صفا واحدا لاستكمال بناء مصر الجديدة وهزيمة أى محاولات من قوى الشر إلى زعزعة الاستقرار الذى أنعم به المولى عز وجل علينا بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قيادة السفينة نحو البناء والتعمير واستكمال العبور نحو الجمهورية الثانية.

صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى للقصبى، مضيفا أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية قال منذ قليل إن الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل بحضور الرئيس كانت هامة ومعبرة ودرس من دوروس القيم الأخلاقية التى يجب علينا جميعا أن تتخذها درسا فى حياتنا وما شهده الحوار الثنائي بين رئيس الدولة واللواء دكتور سمير فرج نموذج من القيم المصرية الأخلاقية الممثلة فى الوفاء والاحترام والتقدير بل مدرسة فى القيم والمعاني يجب على المجتمع المصرى الاستفادة منها وتكريسها التى نفتقدها وتلك القيم الأصيلة هى العنوان الحقيقى للشعب المصرى يستعيدها الرئيس السيسي الإنسان التربوى.

وأضاف القصبى أنه سعيد بتكريم الشخصيات التى شهدت الندوة مطالبا بتكريم كافة الرموز الوطنية وهى على قيد الحياة لرجال أدوا معلم وطنية كما أشاد بالفتاة المصرية من سيناء التى تحملت وعانت من الإرهاب وذكرتنا بالتضحيات العظيمة عقب استشهاد شقيقتها فى الحادث الارهابى بالروضة وبتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء والأطباء والإعلاميين لكى نتخلص من هذا الإرهاب الغاشم واستطاعت تلك الفتاة أن تنجح لأجل وطنها واستطاعت الدولة المصرية أن تستعيد عافيتها ووأدت الإرهاب .