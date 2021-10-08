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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. الخارجية تطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين من ميليشيا الحوثي الإرهابية

اليمن
اليمن

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، الجمعة في بيان، إن ميليشيا الحوثي ترتكب "جرائم إبادة جماعية" بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية قائلة : "في الوقت الذي تستهدف فيه ميليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وناشد البيان مجلس الأمن بحماية المدنيين "بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة".

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كما حث على إدانة دولية لما ترتكبه ميليشيا الحوثي من "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن".

وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أبلغ ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، رينو ماري ديتال، الخميس، أن حصار ميليشيا الحوثي لـ 35 ألف نسمة في مديرية العبدية منذ 21 سبتمبر الماضي يعتبر جريمة إنسانية، وإبادة جماعية ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت حتى الآن.

وطالب العرادة خلال لقاء عقده مع المسؤول الأممي في مأرب بضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في إدانة وحشية ميليشيا الحوثي وإرهابها المتواصل للمدنيين، ونقل الواقع والحقائق في تقاريرهم للعالم وبكل وضوح وشفافية لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب والعدالة.

كما طالب بالتحرك القوي والعاجل للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين بموجب مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من خلال الضغط على ميليشيا الحوثي لاحترام القانون الدولي الإنساني وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لسكان مديرية العبدية وإمدادهم بالاحتياجات الأساسية والطارئة لإنقاذ حياتهم.

وكانت  منظمات أممية ودولية ، الخميس، شددت على ضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة إلى مديرية العبدية المحاصرة جنوب محافظة مأرب من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمحافظة مأرب ضم المنظمات الأممية والدولية والإقليمية وشركاءها من المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني في المحافظة.

اليمن وزارة الخارجية ميليشيا الحوثى حماية المدنيين مجلس الأمن

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