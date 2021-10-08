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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انتخابات بلا روح|الأطباء تعلن نتائج التجديد النصفي الأحد|ومصدر: الإقبال في القاهرة 1%

جانب من العملية الانتخابية
جانب من العملية الانتخابية

أغلقت اللجنة العليا المشرفة على  انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أبواب اللجان والمقار الانتخابية، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وعلى الفور بدأت عملية تجميع أوراق الاقتراع وشرع رؤساء اللجان من المستشارين والقضاة في فرز الأصوات الانتخابية.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية مرت بسلام دون رصد شكاوى أو مشاكل سواء من المرشحين أو الناخبين.

من جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، عقد مؤتمر صحفي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

الإقبال محدود للغاية

وقال مصدر بنقابة الأطباء، إن الإقبال على المشاركة والتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء كان ضعيفا للغاية، خاصة من قبل أعضاء نقابة القاهرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن عدد من شاركوا في عملية التصويت من أطباء القاهرة لم يتجاوز الـ 750 طبيبا على الرغم من أن إجمالي من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية 62 ألف طبيب.

وأكد المصدر، أن قيادات وزارة الصحة لم يشاركوا في العملية التصويتية، كما أن الكثير من الأطباء لا يعنيهم العمل العام وغير منشغلين بما يحدث في النقابة، وهذا ما أكدته نسب الحضور في القاهرة والتي لم تتجاوز الـ 1% من أعضاء الجمعية العمومية.

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المتنافسون في الانتخابات

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة الأطباء، اليوم، على مستوى الجمهورية، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأغلقت مقار اللجان أمام الناخبين في الخامسة مساء.

وتنافس 294 مرشحا في الانتخابات على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا على مقاعد النقابة العامة، يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي «المستقبل»، المحسوبة على الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام الحالي للنقابة، و«الأمل» المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، التي تلقى تأييدا ودعما من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم «التغيير».

27 مقرا انتخابيا 

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي طبيب قبيل المشاركة في الانتخابات، التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

واشترطت اللجنة، تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله الحالي، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء

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