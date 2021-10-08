مفتي الجمهورية: الأدلة العلمية أثبتت صحة حديث خير أجناد الأرض

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله، إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة”.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه في دار الإفتاء أثبتنا بالأدلة العلمية، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم “خير أجناد الأرض”.

وتابع شوقي علام، أن الجندي المصري ليس طائفيا، مؤكدا أنه أتى من أعماق الشعب المصري العظيم.

نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن، نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر ويحق لكل مواطن مصري أن يرفع رأسه عاليا.