قالتلي عايزة اتجوز ونيس ..محمد صبحي : أم أولادي فاجأتني بهذا الطلب

قال الفنان الكبير محمد صبحي، أنه لا انسى سيدة كانت على كرسى متحرك ومعاها ابن شاب وطلبت منى أن تحضر عرض مسرحي وفوجئت بها 4 مرات في المسرح .

وأضاف محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”،: " زوجتي كانت كانت تجمع صور لأعمالي الفنية كل عام، ولكنني توقفت بعد وفاتها ، وكنت امتلك ملف كل عام.

وتابع محمد صبحي : قررت بعد وفاة سعاد نصر، ألا أقوم بعمل اجزاء جديدة لمسلسل “ونيس”، ولكن فكرت ان أقوم بجزء جديد وأن تكون صورة سعاد نصر موجودة بتلك المشاهد تكريما لها.

مقارنة بين “شخصية ونيس” محمد صبحي

وأشار محمد صبحي إلى أن السيدات في بعض الأحيان تقوم بعمل مقارنة بين “شخصية ونيس” وزوجها، وتوجه النقد لزوجها بمقولة “شوف وفاء ونيس” معلقا : “عيب أن الست تقول لزوجها شوف وفاء ونيس”.

وأكد الفنان محمد صبحي، أن زوجته جاءت له بعد عرض مسلسل ونيس، “وقالت: ”صبحي انا عايزة اتجوز ونيس" ورددت عليها قائلا:“أن الأحداث التي تمت بيني وبينك وأولادنا هو ما أقوم بها في ونيس"