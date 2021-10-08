جمعة زيادة أسعار البنزين | 7 تحذيرات مهمة لـ المتجاوزين والاستغلاليين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة 8 أكتوبر.

أسعار البنزين الجديدة

وجاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات.

فيما تم تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين 375 قرشا بالمواصفات العادية، شاملا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

كما حدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم لـ مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات يستمر على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

من جهتها وجهت مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية خاصة وزارة التنمية المحلية والأجهزة الأمنية بـ زارة الداخليةتحذيرا لـ سائقي السرفيس والنقل الجماعي من استغلال الزيادة الجديدة في أسعار البنزين وفرض زيادة على المواطنين.

أسعار المواصلات العامة

وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات العامة سواء سيارات السرفيس أو النقل العام، نتيجة لزيادة أسعار البنزين.

ولفت أن أسعار السولار التي تعتمد عليها المواصلات العامة من سيارات سرفيس ونقل عام ثابتة ولم يتم رفعها لذلك فإنه لا يوجد زيادة في أسعار البنزين.

وأشار إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تتابع مع المحافظات المواقف وعدم ارتفاع أسعار المواصلات العامة نتيجة لتحريك أسعار البنزين.

أسعار السرفيس بالقاهرة

من جهته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، بعد رفع اسعار البنزين اليوم في مصر وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لـ محافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

النقل الجماعي بالجيزة

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

ونوه المحافظ إلى انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات السرفيس في نطاق المحافظة وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

تعريفة الأجرة بالاسكندرية

من جهتها أكدت محافظة الإسكندرية عدم وجود أي تغيير في تعريفة سيارات الأجرة، وخاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار بعض أنواع الوقود.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة، إن تعريفة سيارات الأجرة ثابتة ولم تتغير بعد القرار، نظرًا لأن سعر السولار الذي تستخدمه هذه السيارات لم يتغير وبالتالي هذه الشريحة من السيارات خارج قرار اللجنة.

وأضاف المصدر أن هناك متابعة دورية وتشديد على جميع المسئولين في الأحياء والمواقف العامة والرئيسية لمتابعة تعريفة السيارات لعدم استغلال المواطنين.

الداخلية تتصدى لأية تلاعب

من جانبها دفعت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بخدمات تمركزت في الشوارع الكبرى ومواقف السرفيس لرصد حالات مخالفة تعريفة الأجرة بعد إعلان الزيادة في أسعار البنزين.

وانتشرت خدمات أمنية بمواقف سيارات الأجرة لرصد أية تجاوزات قد تحدث من السائقين أو محاولات لرفع أسعار التعريفة المخصصة للركوب.

كما وضعت كافة الأجهزة الأمنية بالقاهرة الكبري والمحافظات لافتات بـ أرقام رؤساء المباحث التابع لهم موقف السيارات وأرقام ساخنة من إدارات المرور بوزارة الداخلية لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالسائقين ممن يقومون برفع تعريفة الأجرة ومخالفة التعريفة التي تصدرها المحافظة.

استقرار أسعار السلع

ووجهت وزارة التموين رسالة طمأنة للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أكد تقرير صادر عن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق، استقرار أسعار السلع في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار في مختلف المحافظات وسط تشديد الرقابة من جانب مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأشار التقرير إلى تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات بالمكالمة لتعريفة الركوب المقررة من المحافظة.

ثبات أسعار الكهرباء

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025 ، وتم إعلان أسعار الكهرباء للجميع من عام 2020 وحتى 2025.

وأوضح أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهي فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين

أسباب زيادة أسعار البنزين

وفي هذا الصدد قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الزيادة الأخيرة على سعر البنزين، جاء نتيجة وصول سعر برميل البترول 80-82 دولار، في حين أن الموازنة العامة للدولة لهذا العام تم بناؤها على سعر 65 دولار للبرميل.

وأضاف سامي، أنه أثناء مُناقشة خطة التنمية المستدامة الموازنة العامة، أشارت التوقعات منذ شهر فبراير الماضي إلى أن مُتوسط السعر المتوقع للبرميل لهذا العام 85 دولار للبرميل، ويجب التحسب له حتى لا تبنى الموازنة على أساس إيرادات خطأ ومصاريف خطأ.

وأوضح أن النقطة الإيجابية هو أن الزيادة 25 قرش لا تتناسب فعلا مع الارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز، أي أن الحكومة ستتحمل فرق السعر، وهذا قد يكون له سبب منطقي من احتمالين.