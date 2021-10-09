وزير التعليم: لجان متابعة للتأكد من بدء الدراسة وسنعاقب المخالفين

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فعاليات انطلاق الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في مدارس 12 محافظة الان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، أن لجان المتابعة المشكلة من قيادات الوزارة و المديريات التعليمية ، تمر على المدارس للتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة الخاصة سواء الخاصة بضوابط العملية التعليمية أوالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن أي مخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم سوف يقابلها تعامل بشكل قانوني بتطبيق العقوبات على المخالفين.

وقال وزير التربية والتعليم إن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة

وأضاف وزير التعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

كما أوضح وزير التربية والتعليم ، الوزارة قد وفرت اجهزة قياس حراري وغرف عزل و بوابات تعقيم في المدارس لتأمين جميع ابناءنا الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا

وبدأ طلاب المدارس، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة، وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، وعدد من المدارس الخاصة في القاهرة.

وقررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مدارس الجمهورية بتخصيص الحصة الاولى وجزء من طابور الصباح في اول ايام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 عن انتصارات اكتوبر 1973 ، وفضل الشهادة و دور القوات المسلحة .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.