سرعة التسكين بالمدن أهمها.. رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات عاجلة لصالح الطلاب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارات مهمة؛ للتيسير على الطلاب والطالبات.

وتضمنت القرارات: سرعة الإعلان عن الأسماء المقبولة بالمدن الجامعية مساء اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكينهم بعد التحقق من حصولهم على التطعيم.

كما تم توجيه الدعوة لمسئولي بنكي: مصر، والأهلي المصري؛ لبحث سبب عدم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بالكامل .

كما قرر رئيس جامعة الأزهر، تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري؛ للوقوف على سبب تأخر إعلان نتيجة التنسيق لبعض الطلاب، وتحويل المتسبب للتحقيق العاجل، وتكليف رئيس الإدارة المركزية للمدن ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم بسرعة الانتهاء من مراجعة الكشوف بصورة نهائية.

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف نواب الفروع لمتابعة سرعة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الطلاب في المدن؛ للوقوف على المشاكل ومحاولة حلها، وتلقي المقترحات، والرد على الاستفسارات ومتابعة ما تبقى من صيانة حتى تعمل المدينة بكامل طاقتها.



كما قرر تكليف رعاية الشباب في الكليات بالتواصل مع الطلاب غير المقتدرين؛ لتقوم الجامعة بسداد رسوم الدراسة عنهم من خلال صندوق التكافل الطلابي.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، مدير عام شؤن التعليم بالجامعة، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.