البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبد الله في السعودية

أعربت وزارة خارجية البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبد الله في جازان بالسعودية من خلال طائرتين مفخختين مسيرتين، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تم اعتراض الثانية من قبل قوات التحالف.

وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - بجاهزية وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف البحرين مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

