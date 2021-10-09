المهرجان القومى للمسرح المصري يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل ، تأجيل جائزة تصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي إلي الدورة المقبلة.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان : إن قرار تأجيل الجائزة للعام المقبل جاء من أجل دراسة الشروط اللازمة لاطلاقها ، ولوضع الضوابط والقواعد للتصويت، ولتحديد قيمة الجائزة واقرارها بلائحة المهرجان.



يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري، يختتم فعاليات دورته الرابعة عشرة، غدا السبت 9 أكتوبر الحالى، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر إعلان العروض الفائزة بحضور معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.