تزامنا مع بدء الدراسة.. "الصحة" تعلن أماكن تلقي اللقاح للطلاب بالمحافظات..صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بالمحافظات .

دون التسجيل مسبقًا.. الصحة تعلن أماكن تلقي اللقاح للطلاب بالمحافظات

وأوضحت الوزارة، انه يمكن للطلاب التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز الذين تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة، أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات، من خلال الصور التاليه:-

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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