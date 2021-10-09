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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح قدوة.. نبيل الحلفاوى : عمر مرموش لاعب مبشر بمستقبل لامع

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مباراة المنتخب المصرى أمام المنتخب الليبى.

وقال نبيل الحلفاوى : “مرموش لاعب مبشر بمستقبل لامع. نتمنى ألا يكف عن تطوير نفسه وليتخذ من صلاح قدوة في هذا الشأن حتى يستحق بالفعل ما كتب عنه بعد مباراة ليبيا.. نهدي بقى شوية على ابننا. ربنا يوفقه ويسدد خطواته”. 

وكانت انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي، بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي، منتخب مصر، عبر حسابه على “تويتر”، حيث غرَّد: "‏‏مبروك الفوز.. الماتش في ليبيا مقلق.. واضح إن عبد الله ما يستحملوش.. نلعب 4 3 3.. ولازم زيزو يكون أساسي هناك.. مع 2 في خط الوسط.. ورمضان وصلاح على طرفي الهجوم.. وممكن مرموش وسطهم".

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وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر في مرمى ليبيا.. عن طريق تسديدة صاروخية من خارج الـ18، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الإثنين بعد المقبل. 

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