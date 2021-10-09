عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تغذية علاجية: هذه الأطعمه تعالج ألم القولون

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الأطعمة التى تزيد ألم القولون وبعض الأطعمه التى تقضى على ألم القولون.

 

من الأطعمة التي تتعب القولون ما يلي :-   

 

· البقوليات تُعدّ مصدراً غنيّاً بالبروتين والألياف، حيثُ يمكن أن تزيد بعض البقوليات كالفصوليا من الغازات، والانتفاخ في البطن عند بعض الأشخاص؛ وهذا من شأنه أن يتعب القولون ويزيد من فرصة الإصابة بالإمساك.

 

· الأطعمة المصنّعة تحتوي بعض الأطعمة المصنّعة على إضافات أو مواد حافظة تؤدّي إلى تهيّج القولون، وغالباً ما تكون هذه الأطعمة مقليةوعالية الدسم مثل البطاطس، أو الوجبات المجمّدة مسبقاً.
 

· الثوم والبصل يُعدّ الثوم والبصل من الأطعمة التي تستخدم بشكل كبير في تحضير الطعام، حيثُ يكون من الصعب على الأمعاءامتصاصها وهضمها، ويؤدّي تناول الثوم النيء والبصل إلى حدوث الانتفاخ، والغازات، والتشنجات، التي تتعب القولون.

 

· الألياف غير القابلة للذوبان تحتوي الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة على الألياف، حيثُ تسبب الألياف غير القابلة للذوبان الإسهال عند بعض الأشخاص، ويمكن تناول الألياف القابلة للذوبان بدلاً من تناول الألياف غير قابلة للذوبان، ومن الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان المريحة للقولون الحبوب كالشوفان والشعير، والخضروات الجذرية كالجزر، والفواكه كالتوت، والمانجو، والبرتقال، والجيب فروت، والبقوليات مثل البسلة.

 

.المشروبات التي تحتوي على الكافيين

 تعمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة على تحفيز الأمعاء وبالتالي تسبب الإسهال، كما تحتوي الصودا ومشروبات الطاقة على الكافيين ما يؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون.

 

أطعمة مفيدة لمرضى القولون وتتضمن :-

 

-   الفواكه: ومنها الموز، والعنب البري، والشمام،، والبرتقال، والكيوي، والفراولة.

-  الخضروات:  الجزر، الباذنجان، الفاصوليا الخضراء، السبانخ والبطاطس الحلوة.

 

-   مصادر الكالسيوم:

 يعدّ اللبن أحد هذه المصادر، حيث يمكن أن تساعد البكتيريا الطبيعية الموجودة فيه على تخفيف أعراض ألم القولون.

 

-  الحليب الخالي من اللاكتوز: مثل حليب الأرز، أو الصويا، أو اللوز، أو الشوفان.

 

- الأطعمة الخالية من الدهون: قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية مثل السمنة، وتزيد أعراض القولون العصبي عند تناول أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، فهي لا تحتوي على  ألياف أو تحتوي عليها بنسبة قليلة مما يؤدي إلى حدوث الإمساك.

 

- الأطعمة الخالية من الغلوتين: يمكن أن يحرض الغلوتين الأمعاء خاصة لمن يعانون من حساسية الغلوتين مع القولون العصبي ما يزيد من الأعراض ولذلك يجب تجنب تناول الشعير والقمح واستبدالهم بالمنتجات الخالية من الغلوتين.

 

-  الألياف القابلة للذوبان: 

تقوم هذه الألياف بتوسيع الجهاز الهضمي مما يقلل التهيج خلال نقل وهضم الطعام، كما تعزز حركة الأمعاء مما يقلل من الإمساك.
 

-  الماء: يجب شرب ثمانية أكواب من الماء في اليوم، حيث يقوم الماء بتسهيل الهضم ومنع الجفاف والإمساك، بالإضافة إلى أنّه يطهر القولون.

أطعمه اتنظيف القولون اطعمه تعالج القولون إضطرابات فى القولون

موضوعات متعلقة

يقضى على سرطان القولون.. نوع من الخضراوات عليك تناوله

ترشيحاتنا

إيهاب أمين يفوز بجائزتي أفضل لاعب وجناح في البطولة العربية لكرة السلة

ماذا تفعل جامعة عين شمس لطبيب واقعة اسجد للكلب بعد الحكم بحبسه سنتين؟

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

الخطيب يشيد بالروح القتالية للاعبي الأهلي بعد الفوز بالبطولة العربية لكرة السلة

كواليس إصابة ثنائي الأهلي وعودة الدوليين للتدريبات .. صور

وزير التموين : زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

لم نقترب من السولار.. "البترول" تكشف مفاجأة حول أسعار البنزين

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

وزيرة الصناعة: حضور الرئيس السيسي افتتاح معرض تراثنا رسالة للجميع

هدف يثير مشاكل.. لماذا تسبب عمر مرموش في أزمة إعلامية رياضية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ